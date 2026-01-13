東京商工リサーチは、2025年「老人福祉・介護事業」倒産動向を発表した。2025年の介護事業者（老人福祉・介護事業）の倒産は、176件（前年比2.3％増）で、2年連続で最多を更新した。コロナ禍前の2019年（111件）と比べ、約6割増えた。求人難15件を中心に「人手不足」倒産が29件（前年比45.0％増）と最多を更新した。特に、3年連続で最多を更新した「訪問介護」が91件（同12.3％増）と突出し、全体の件数を押し上げた。一方、2024年