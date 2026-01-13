昨年9月に脳腫瘍と診断されたことを公表したロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢が13日、自身のXを更新。56歳の誕生日を迎えたことを報告した。真矢のXが更新されたのは昨年11月以来。この日、誕生日を迎え「おかげ様で、一つ年を重ねる事が出来ました。頑張って元気になります！本当にありがとうございます」とファンに呼びかけた。この投稿にファンは歓喜。誕生日を祝福するメッセージと共に「またお会いできる日を