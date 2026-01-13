日本テレビ系の新春恒例特番「大和地所スペシャル超プロ野球ULTRA」（後2・00）が11日に放送され、阪神の中野拓夢内野手（29）がVTR出演。2025年にやってしまった最大の失敗を明かした。昨年までの12球団対抗からセ・パ対抗に初めて変更された今回。選手たちが様々な競技にチャレンジする一方で、恒例コーナー「超ULTRAトーク」は健在だった。「2025年赤っ恥…やってしまった失敗談」というトークテーマでVTRに登場した中