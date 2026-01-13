高市首相が通常国会冒頭での衆議院解散を検討する中、木原官房長官は通常国会を1月23日に召集すると衆参両院に伝えました。木原長官は、衆参両院の議院運営委員会の理事会に出席し、通常国会を1月23日に召集すると伝えました。野党側は解散についてただしましたが、木原長官は「解散は首相の専権事項で申し上げられない」と述べるにとどめ、野党側は反発しています。一方、立憲民主党は党の支援団体である連合に衆議院選挙となった