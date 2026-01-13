元テレビ朝日のフリーアナウンサー・小宮悦子（６７）の所属事務所８１プロデュースが、元旦に肺がんのため死去したフリーアナウンサー・久米宏さんの追悼コメントを発表した。８１プロデュースはデイリースポーツの取材に「小宮悦子は、突然のことで大変驚いており、言葉もありません。今は、コメントを控えさせて頂きたく存じます。謹んで、ご冥福をお祈り申し上げます」と公表した。小宮さんは、１９８５年から久米さんが