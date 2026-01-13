移民当局による射殺事件が起きたアメリカ・ミネソタ州などは12日、トランプ政権を訴えました。一方、アメリカ国務省はこれまでに10万件以上のビザを取り消したと発表し、成果を強調しています。ミネソタ州で7日、アメリカ人女性がICE（移民関税捜査局）の職員に射殺された事件を受けて、ミネソタ州は12日、ICEを所管する国土安全保障省を相手どり、現在行われている数千人の職員による移民摘発を停止するよう裁判所に提訴しました