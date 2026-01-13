スペイン１部レアル・マドリードは１２日、シャビ・アロンソ監督（４４）の解任を発表した。Ｒマドリードは「双方の合意により任期を終了する」と説明している中、今季就任のアロンソ氏は、ブラジル代表ＦＷビニシウス、ウルグアイ代表ＭＦフェデリコ・バルベルデ、イングランド代表ＭＦジュード・ベリンガムとの不仲が顕著だったと現地メディアは伝えているが、編成を巡るクラブ側との方向性の違いも要因の一つだという。昨