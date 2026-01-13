【モデルプレス＝2026/01/13】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が1月11日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】K-POP人気美女「着こなせるのすごい」と話題の大胆透け衣装姿◆リサ、大胆シースルー衣装着こなしリサは「Feelin spicy」とつづり、黒のコーディネートを着こなし撮影した写真を公開。ウエストや胸元が開いたブラトップに透け感のあるトップスを合わせ、大胆着こなし