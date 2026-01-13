東京・池袋のサンシャイン水族館は１３日、累計来場者数が２０００万人を突破したと発表し、記念セレモニーを開催した。全館リニューアルオープンして以来、１４年１６２日で達成した。同館は東日本大震災の影響を受けて資材調達が進まず、予定より遅れた２０１１年８月４日にスタートした。ビル群の上空をケープペンギンが飛んでいるように見える「天空のペンギン」エリアなどが都会のオアシスとして人気を集め、１８年１月に