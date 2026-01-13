１３日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんのため、８１歳で死去したことを報じた。通夜、葬儀は遺族の意向により、近親者にて執り行ったという。番組では久米さんの経歴を伝え、黒柳徹子の追悼コメントなどを紹介した。司会の宮根誠司キャスターは「局アナで（朝日放送に）入って、全然ニュース読めなかった時に、