株式会社帝国データバンクは１３日までに、「ラーメン店」の倒産発生状況について実施した調査・分析に結果を公開。２０２５年に発生したラーメン店経営業者の倒産件数は５９件で、過去最高だった前年の７９件から２０件（２５．３％）減少し、４年ぶりに前年を下回ったことが分かった。同社は「原材料費や人件費の高騰が続くなかで、生き残ったラーメン店では、職人技など『個』の勝負から、巨大資本のチェーンの下で効率経営を