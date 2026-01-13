きょう13日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：16※関西ローカル）は、新企画「世界の格闘技相席」を届ける。【動画】『相席食堂』新企画「世界の格闘技相席」予告編世界最強の格闘技は何なのか。議論は尽きないが、そのすべてを習得すれば、最強の格闘王が生まれるはず。そこで、芸能界最強のファイターを育てる新企画がスタート。それが「世界の格闘技相席」となる。この世界初のプロジェクトに名乗りを上げたのは、囲