ベテラン漫才コンビの「海原はるか・かなた」が13日、大阪市内で行われた「渋谷慶一郎アンドロイド・オペラMIRROR」（5月16日、フェスティバルホール）の取材会にゲスト出演した。音楽家の渋谷氏が、08年に30歳で亡くなった妻の顔をモデルに作成したAI搭載のアンドロイド・マリアが歌い、生のオーケストラ、ピアノ、映像、1200年の歴史を持つ仏教音楽などと融合する革新的なオペラ。会見では普通に会話もできるマリアを前