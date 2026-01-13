｢OMO3京都東寺 by 星野リゾート｣は、京都で心をちょっと休めたい、お寺を観光したいという方におすすめのホテルです。ホテルに戻ってきてからも、楽しい時間が過ごせる｢ローカルリズムナイト｣なども開催されています。また、24時間いつでもフードメニューなどが購入できる｢OMO Food＆Drink Station｣もあります。今回は、客室を中心に紹介していきます。 エントランスには｢まんだらアート｣ エン