阿賀野市で去年12月25日夜、住宅が全焼する火事があり、焼け跡から身元不明の男性の遺体が見つかりました。その後の捜査で1月13日、遺体は火元の家に住む86歳の男性と判明しました。火事があったのは阿賀野市大室にある住宅です。警察などによりますと、去年12月25日午後9時半過ぎ、付近の住民から「隣の家から火が見える」と119番通報がありました。この火事で同居する長男が両肩にやけどを負い病院に搬送されていました。 木