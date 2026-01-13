日産自動車は13日、26年シーズンから同社野球部に投手2、捕手1の計3選手が加入すると発表した。16年ぶりとなる25年の活動再開以降、所属する22選手に加え、新戦力となる3選手を加えた総勢25選手で都市対抗野球大会、日本選手権大会の出場を目指す。▽新加入選手・白根羽琉（しらね・はる）投手右投げ右打ち千葉経済大・堀川怜央（ほりかわ・れお）投手右投げ右打ち北海学園大・笠井陽介（かさい・ようすけ）