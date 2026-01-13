アメリカのFRBの独立性をめぐる懸念や中東情勢の悪化から、金価格がまた史上最高値を更新しました。大阪取引所で取引されている金の先物価格は、取引の中心となる「26年12月もの」が一時、1グラムあたり2万4063円をつけ、史上最高値を更新しました。また、田中貴金属が発表する金の小売価格も1グラムあたり2万5932円となり、最高値を更新しました。アメリカのトランプ政権がFRBのパウエル議長に対する刑事捜査を開始する決定を下し