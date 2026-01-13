阪神の才木浩人投手（２７）が１３日、尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを公開した。昨季は最優秀防御率のタイトルを初獲得し、２年連続の二桁勝利もマークした右腕のシーズンがスタートした。昨季は好成績を残したが、満足はしていない。「技術的に足りない部分がたくさんあった。数字はおのずとついてくるので今年は足りない部分を補ってやって行けたら」と意気込んだ。具体的には「変化球が一番課題」と力を入れ