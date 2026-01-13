歌舞伎俳優中村隼人（32）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。「萬屋！！」と声をかけた驚きの人物について明かした。アインシュタイン河井ゆずる（45）が「お客さんもスゴい厳しい人がいるイメージもあるんですよね。昔からの古くから見てる人とか…。あと、『よっ、何とか屋』とか言う人」と話すと、中村は「大向こうですね」と言い、江戸時代、大向こうの始まりについて解説した