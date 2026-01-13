オールハーツ・カンパニーは1月20日から、赤城乳業とコラボした「Pastelのなめらかプリンアイスバー」を発売する。価格は216円（税込み）。「Pastelのなめらかプリンアイスバー」は、「パステル」の看板商品「なめらかプリン」の味わいを再現したアイスバー。牛乳に加えて生クリームを使用したまろやかなプリンアイスに、ほろ苦いカラメルソースを合わせ、「なめらかプリン」の本格的ななめらかさとコクを表現した。“なめらかプリ