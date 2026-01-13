グラミー賞で3冠を果たし、デビューアルバム『Who Is Jill Scott? : Words And Sounds Vol. 1』でマルチ・プラチナを獲得した米フィラデルフィア出身のR&B/ネオソウル・シンガーソングライターのジル・スコットが10年ぶりにカムバック、ニューアルバム『To Whom This May Concern』を2月13日にリリースすることを発表した。通算6作目にあたるこのアルバムは、自身レーベルBlues BabeからHuman Re Sources/The Orchardを通じて