◆大相撲▽初場所３日目（１３日、両国国技館）東幕下１１枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西幕下１０枚目・大辻（高田川）を押し出して、連勝発進した。「昨日よりも（硬さも取れて）良かったと思う。相手が仕切り線から離れていたが、イメージはしていた」と振り返った。連勝の手応えを問われると「あまりないが、少しずつ昔の気持ちが戻ってきた。体がついていかないこともあるが、カバーできるだけの気持ちと闘争心が戻ってい