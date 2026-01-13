ITTF(国際卓球連盟)が12日、最新の世界ランクを発表しました。女子は日本最上位の張本美和選手がランクを1つ落とし7位に入ります。WTTシリーズのシーズン開幕戦「WTTチャンピオンズ ドーハ」で準々決勝まで勝ち上がった張本選手は、中国の陳幸同選手にフルゲームの激戦の末に惜しくも敗れていました。張本選手を破った陳幸同選手を決勝でやぶったマカオの朱雨玲選手が順位を2つあげ5位となっています。朱雨玲選手は2025年のUSスマ