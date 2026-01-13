ノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏は12日、ローマ教皇レオ14世とバチカンで面会しました。マチャド氏と教皇レオ14世は12日、バチカンで面会したと教皇庁が発表しました。バチカンニュースによりますと、教皇レオ14世は、9日に行われた年頭の挨拶でもベネズエラ情勢に言及。ベネズエラ国民の意志を尊重し、人権と市民権の保護、そして、安定と調和の未来の構築への努力を呼びかけていまし