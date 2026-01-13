厚生労働省厚生労働省は13日、全国約3千の定点医療機関から昨年12月29日〜今年1月4日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計3万3217人で、1機関当たり10.35人だったと発表した。前週比0.45倍で、6週連続の減少。全国平均で警報レベルとされる1機関当たり30人を2週連続で下回り、減少傾向が続いている。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは宮崎の38.71人。鹿児島23.19人、沖縄23.18人が続いた。少な