¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£³ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£³Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÂçÖÖ¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¶ÌÈôÄ»¡Ë¤È·§¥±Ã«¿ÆÊý¡Ê¸µ½½Î¾ÂçÎµ¡Ë¤¬´ÛÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£Í­Ì¾¶¥ÁöÇÏ¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¡Ê£²£µÇ¯£¹·î»àË´¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤·¤³Ì¾¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Äï»Ò¤Î½ø¥Î¸ýÎÏ»Î¡¢¿¹Îï¡Ê¤â¤ê¤¦¤é¤é¡Ë¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°¦¤¯¤ë¤·¤¤½êºî¤È¡¢·üÌ¿¤ËÁêËÐ¤ò¼è¤ë»Ñ¤¬»þÀÞ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë£³£¸ºÐ¤Î¿¹Îï¡£ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿¥Ï¥ë¥¦¥é¥é¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·§¥±Ã«¿ÆÊý¤Ï