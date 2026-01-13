インターネットの通販サイトで無料に近い形で決済したかのように情報を改ざんし、農作物に交換できる商品券をだまし取ったとして23歳の男が警視庁に再逮捕されたことがわかりました。詐欺などの疑いで再逮捕されたのは、東京・国分寺市の無職、加藤嵩大容疑者（23）です。加藤容疑者は去年6月、通販サイトで、農作物に交換できる商品券を購入した際、不正な操作を行って支払金額の総額が1円または0円となるよう決済情報を改ざん。