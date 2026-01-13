13日正午前、大仙市刈和野の市道でクマが目撃されました。近くには西仙北高校もあり、警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと、13日午前11時50分ごろ、大仙市刈和野字北ノ沢嶋山の市道を車で走っていた50代の女性が、道路上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチです。近くの民家までは約100メートル、西仙北高校までは約150メートルです。警察が注意を呼びかけています。