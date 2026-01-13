Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）が1月12日、自身のInstagramを更新。新曲「lulu.」MVのオフショットを披露した。 （関連：【写真】Mrs. GREEN APPLE 若井滉斗、新曲「lulu.」MVオフショット狩人の衣装に「そのまま映画に出れるくらい似合ってます」） Mrs. GREEN APPLEは、1月12日にフェーズ3の第1弾となる新曲「lulu.」を配信リリース。1月16日より放送開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期