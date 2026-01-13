ポケモンセンターオンラインより「ピカピカボックス2026」の追加抽選の応募が受け付け開始になったとのアナウンスがあった。 「ピカピカボックス2026」にはコイキングバッグとポケモングッズ数点が入っている。 コイキングバッグはオスのコイキング・メスのコイキング・金のコイキングのいずれかが形どられたショルダーバッグだ。デザインは開けてからのお楽しみである。 追加抽選は16日16時59分までだ。