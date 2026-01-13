気象庁によりますと、あす（14日）フィリピン・ミンダナオ島の東で「台風のたまご」となる「熱帯低気圧」が発生する見込みだということです。 【画像をみる】1月なのに...台風のたまご「熱帯低気圧」があす（14日）発生の見込みいつ、どこに？雨風シミュレーション 【画像①】はきょう（13日）午前3時の天気図です。 今後の進路は？ 13日午前3時現在、カロリン諸島にある低圧部（1006ヘクトパスカル）は午後9時に