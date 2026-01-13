ロサンゼルス・クリッパーズ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年1月13日（火）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 117 - 109 シャーロット・ホーネッツ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対シャーロット・ホーネッツがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーター