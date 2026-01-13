エコス [東証Ｐ] が1月13日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比4.5％減の42億円に減り、通期計画の60億円に対する進捗率は70.2％となり、5年平均の70.8％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.6％減の17.9億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である