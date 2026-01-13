サーラコーポレーション [東証Ｐ] が1月13日後場(15:00)に決算を発表。25年11月期の連結経常利益は前の期比21.2％増の99.2億円に伸びたが、26年11月期は前期比15.4％減の84億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の33円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.7％増の26.6億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の2.6