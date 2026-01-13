アステナホールディングス [東証Ｐ] が1月13日後場(15:00)に決算を発表。25年11月期の連結経常利益は前の期比3.8％増の29.1億円になり、26年11月期も前期比13.4％増の33億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収、増益になる。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比75.2％減の1.9億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.1％→1.2％に大幅