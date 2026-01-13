阪神の才木浩人投手（27）が13日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」の室内練習場で自主トレーニングを公開した。この日はキャッチボールなど約3時間みっちり練習。年末年始もトレーニングに励み、オフのテーマについては「ずっとやっているトレーニングを継続しつつ、投げる動きのメカニックの良さとかを、そっちを中心に取り入れながらやっています」と明かした。昨季は12勝を挙げ、2年連続1点台となる防御率1