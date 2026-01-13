別府大分毎日マラソン（2月1日）の主催者は13日、東京箱根間往復大学駅伝で青学大の総合3連覇に貢献した黒田朝日ら、国内外の招待選手10人を発表した。2021年東京五輪代表の服部勇馬（トヨタ自動車）や、箱根駅伝8区で区間新の塩出翔太（青学大）が一般参加でエントリー。今秋開催の愛知・名古屋アジア大会や28年ロサンゼルス五輪の選考も兼ねる。日本陸連の高岡寿成シニアディレクターがオンライン会見に出席。ペースメーカー