元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。訃報を受け、フリーアナウンサー古舘伊知郎がこの日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に急きょ、電話出演し、久米さんとの思い出を語った。この日、別番組の収録の合間に電話取材に応じた。久米さんは85年か