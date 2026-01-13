◇第74回別府大分毎日マラソン大会(2月1日、大分)2月1日に開催される「第74回別府大分毎日マラソン大会」に青山学院大学から黒田朝日選手(4年)をはじめ5人の選手がエントリー選手に名を連ねました。黒田選手は1月の箱根駅伝第で山上りの5区を任されると、驚異的なペースで山中を駆け上がり、区間記録を大幅に超える1時間7分16秒で区間新記録を樹立。大逆転で往路優勝をもたらし、総合3連覇に貢献しました。昨年2月の大阪マラソンで