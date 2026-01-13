元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが元日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所「株式会社オフィス・トゥー・ワン」が13日、公式サイトを更新し、発表した。久米さんは埼玉県浦和（現さいたま市）出身。1967年（昭42）にアナウンサーとしてTBSに入社。「ぴったしカン・カン」「ザ・ベ