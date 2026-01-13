資料 臨時の高松市議会が13日開会し、カキ養殖事業者への支援などを盛り込んだ補正予算案が提案されました。 高松市が提案した臨時の補正予算案は、総額約1億5000万円です。カキの大量死の影響を受けた養殖事業者に対する支援として、種苗購入費の一部を補助するための700万円が盛り込まれています。 また経営の継続を支援するため、民間金融機関の融資制度を実質無利子にする補助金として、2025年度分と2026年度