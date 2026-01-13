阪神・才木浩人投手が１３日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開した。２０２５年は２４試合に登板して２年連続の２ケタ１２勝（６敗）を挙げ、リーグトップの防御率１・５５で自身初のタイトル獲得。チームの２年ぶりとなるセ・リーグ制覇に貢献したが「技術的にも足りないなと思った部分がたくさんあった。そこをしっかりやっていけたら、結果というか数字はおのずとついてくると思う」と満足感はない。将