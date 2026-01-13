転職・就職支援サービスの株式会社学情は１３日、２０２７年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象に実施した、初任給や給与についてインターネットアンケートの結果を公開。就職において初任給をどの程度重視しているか尋ねたところ、「最優先ではないが重視している」と回答した学生が７３．８％で最多となった。また「給与の高さ」と「やりたい仕事」の優先度を問うと「やりたい仕事」優先派が６割近くを占めた。【初