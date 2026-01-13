日本陸連は１３日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われているＵ２０オリンピック育成競技者研修合宿の一部を公開。男子１００メートルの日本高校記録保持者・清水空跳（そらと、石川・星稜高２年）が取材に応じ、冬季の取り組みや新年の抱負を語った。昨年７月の全国高校総体で１０秒００（追い風１・７メートル）の日本高校記録をマークした注目株は、勢いを持って新年を迎えた。「９秒台はずっと思っ