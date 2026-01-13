今月1日、肺がんのため８１歳で死去した、元TBSアナウンサーの久米宏さん。 【写真を見る】【 訃報 】久米宏さん錦織一清さんが追悼「優しい人でした心よりご冥福をお祈りします」俳優・演出家で「少年隊」メンバーの錦織一清さんが、追悼のコメントを自身のＸに投稿しました。 錦織さんは「ニュースステーションに出していただいた事もありました。優しい人でした。」と、投稿。そして「心よりご冥福をお祈りしま