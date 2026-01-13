レーカーズの八村塁（NBAE提供・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAのレーカーズで右ふくらはぎの張りからの戦列復帰を目指す八村塁は12日、敵地カリフォルニア州サクラメントでのキングズ戦でベンチ入りしたが、出番はなかった。試合は112―124で敗れ、3連敗で23勝14敗となった。