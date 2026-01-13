元ＴＢＳでフリーアナウンサーの渡辺真理が１３日、久米宏さんが１月１日に死去したことを受けて、コメントを発表した。久米さんがキャスターを務めたテレビ朝日「ニュースステーション」で共演した。「実感がありません。今週も、久米さんからの辛口なメールが届くような気がします。あまりに大きなご恩、尽きせぬ思い出があります。今は、最愛のご家族、大好きだったスタッフの皆さまと想いを分かち合いたいと願っていま