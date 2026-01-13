米紙「ニューヨーク・ポスト」（電子版）が12日（日本時間13日）、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、米動画配信大手ネットフリックスが日本での独占放送権を獲得したことに日本は不満を抱いていると特集記事を組んだ。同紙は「ネットフリックスが独占配信ワールド・ベースボール・クラシックに日本は不満」と見出しを付け、日本国内の現状を紹介。前回大会の決勝、米国戦で1点リードの9回に