巨人の新人合同自主トレが１３日、ジャイアンツタウンスタジアムでスタートした。ドラフト１位の竹丸和幸投手（鷺宮製作所）らルーキー１１選手が参加。阿部監督ら１、２、３軍の首脳陣が集合して新人の新たな門出を見守った。練習前には新人の前で訓示した阿部監督は「この合同自主トレはアピールの場ではないので。とにかく１年間戦える体力と、人としてしっかり姿勢を学ぶというところも言った。今の心境はいかがですかって