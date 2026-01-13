外国為替市場で円相場は、1ドル=158円90銭台まで円安が進行しました。2024年7月以来、およそ1年半ぶりの円安水準です。先週金曜日、高市総理が衆議院を解散するとの一部報道を受け、高い支持率を維持している高市政権が衆院で過半数を得れば、積極的な財政政策により財政が悪化するとの見立てから、円を売ってドルを買う動きが一段と強まっています。